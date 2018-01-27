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50 cent unuttuğu bitcoinlerden 80 milyon dolar kazandı

50 cent unuttuğu bitcoinlerden 80 milyon dolar kazandı

ABD'li ünlü rapçi 50 Cent, unutup 4 yıldır elini bile sürmediği bitcoin hesabından yaklaşık 8 milyon dolar kazandı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberi doğruladı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 01:10 - Güncelleme: 27-01-2018 01:10

ABD'li ünlü rapçi 50 Cent, unutup 4 yıldır elini bile sürmediği bitcoin hesabından yaklaşık 8 milyon dolar kazandı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberi doğruladı.

Buna göre 2014 yılında dinleyicilerinin 'Animal Ambition' adlı albümünü Bitcoin'le almalarına izin veren 50 Cent, 4 yıl boyunca hesabına hiç dokunmadı. Ancak kısa süre önce hesabına bakan 50 Cent sahip olduğu Bitcoin'ler sayesinde milyonlarca dolar kazandığını fark etti.

BİR HAFTALIK FARK CEBİNİ DOLDURDU; O dönem tek bir Bitcoin'in fiyatı 662 dolardı.Albümünü 20 dolara satan 50 Cent satışlardan 400.000 dolar kazandı. 

Kripto paranın değerinin yıllar içinde aşırı şekilde yükselişe geçmesi sayesinde 50 Cent'in serveti şu anda 7 milyon dolar ile 8.5 milyon dolar arasında oldu. Şu anda 1 Bitcoin'in değeri yaklaşık 11.000 dolar seviyesinde. Ancak 50 Cent Bitcoin'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.

KENDİMLE GURUR DUYUYORUM; Ünlü rapçi Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalarla haberi doğruladı. 'Güney Yakası'ndan bir çocuk için fena değil. Kendimle gurur duyuyorum" dedi.

'Bitcoin'lerim olduğunu bile unutmuştum' diyen 50 Cent Twitter'daki mesajında da "Biraz Bitcoin isteyen var mı? Sizi gıcık edeceğini biliyorum ama afedersiniz paraları çantaya dolduruyorum" dedi.

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