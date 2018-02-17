50 bin TL'ye kan donduran bahis

Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şefliği ve jandarma ekipleri, köpek dövüşü yapıldığı gerekçesiyle daha önce para cezası kesilen şahısların 50 bin TL bahse girerek köpek dövüştürmeye devam ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ele geçirilen cep telefonu görüntüleri üzerine Ş.Ö ve H.İ.Ö'nün evlerine yapılan baskında 10 adet yetişkin köpek ve 9 adet yavru köpek ele geçirildi. Bazı köpeklerin yaralı olduğu belirlendi.

Hayvanseverleri harekete geçiren görüntülerin ise fıstık tarlasında çekildiği belirlendi. Görüntülerde alana çıkarılan köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi yer alırken, izleyenlerin ise zaman zaman tezahürat ve desteklerde bulunması dikkat çekti. Birbirleri ile ölümüne kapışan köpekler ise dövüş bittikten sonra bile güçlüklü ayrılabildi. Köpeklerin kan revan içerisinde kaldığı görüldü.

Öte yandan köpek dövüşlerini organize eden şahısların, olayı festivale dönüştürmeyi planladıkları belirlendi. Yaklaşık 100 köpek ve 3 bin ile 5 bin kişi arasında kişinin katılımının hedeflendiği bir köpek dövüş turnuvası ve festival hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yapılan baskın ile köpek dövüşcülerine büyür bir darbe indirilirken, ele geçirilen köpeklerin sahiplerine ise para cezası kesildi. Ekipler, Oğuzeli ilçesi Keçi Koyu köyünde horoz dövüşü ile ilgili ihbar üzerine de başka bir adrese yaptığı baskında ise 23 horoz ele geçirdi.

Baskınlarda ele geçirilen köpek ve horozlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Yaralı hayvanlar, hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan tam teşekküllü hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.