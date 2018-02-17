50 bin TL'ye kan donduran bahis

Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şefliği ve jandarma ekipleri, köpek dövüşü yapıldığı gerekçesiyle daha önce para cezası kesilen şahısların 50 bin TL bahse girerek köpek dövüştürmeye devam ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ele geçirilen cep telefonu görüntüleri üzerine Ş.Ö ve H.İ.Ö'nün evlerine yapılan baskında 10 adet yetişkin köpek ve 9 adet yavru köpek ele geçirildi. Bazı köpeklerin yaralı olduğu belirlendi.

Hayvanseverleri harekete geçiren görüntülerin ise fıstık tarlasında çekildiği belirlendi. Görüntülerde alana çıkarılan köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi yer alırken, izleyenlerin ise zaman zaman tezahürat ve desteklerde bulunması dikkat çekti. Birbirleri ile ölümüne kapışan köpekler ise dövüş bittikten sonra bile güçlüklü ayrılabildi. Köpeklerin kan revan içerisinde kaldığı görüldü.

Öte yandan köpek dövüşlerini organize eden şahısların, olayı festivale dönüştürmeyi planladıkları belirlendi. Yaklaşık 100 köpek ve 3 bin ile 5 bin kişi arasında kişinin katılımının hedeflendiği bir köpek dövüş turnuvası ve festival hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yapılan baskın ile köpek dövüşcülerine büyür bir darbe indirilirken, ele geçirilen köpeklerin sahiplerine ise para cezası kesildi.  Ekipler, Oğuzeli ilçesi Keçi Koyu köyünde horoz dövüşü ile ilgili ihbar üzerine de başka bir adrese yaptığı baskında ise 23 horoz ele geçirdi.

Baskınlarda ele geçirilen köpek ve horozlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Yaralı hayvanlar, hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan tam teşekküllü hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

  • Güncel 17 Şubat 2018 21:28
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 50 bin TL'ye kan donduran bahis videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat