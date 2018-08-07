Alım hakkında öncelik konutlarda oturan kamu personelinde olacak. 200 bin TL’lik bir konutta peşin alımda 20 bin TL’lik indirim yapılarak geri kalan ise 48 ay taksite bölünebilecek.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, kamu tasarrufundaki konutlardan 10 yılını dolduran 50 bin konutun satışı için düğmeye basıldı. Satışı planlanan 50 bin konuttan 5 bini Kasım ayına kadar satışa çıkarılacak.

ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILACAK

Çalışma kapsamında ilk olarak 5 bin konut için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından envanter çalışması yapılacak. Konutlara ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

SATILACAK KONUTLAR MEOP'A İŞLENECEK

Satışa çıkarılacak konutlara ilişkin, tahmini bedel, kat mülkiyeti durumu, öncelikli alım hakkı sahibi ve benzeri bilgiler Milli Emlak Otomasyon Sistemine (MEOP) işlenecek.

ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI OTURANDA

Kasım ayına kadar satış işlemlerinin tamamlanması planlanan 5 bin konut Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Kamu lojmanlarının alım hakkı öncelikli konutlarda oturan devlet memurlarına verilecek.

15 GÜN SÜRESİ VAR

Kamu konutunun satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana ayrıca bildirilecek. Tebligatın ardından 15 gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahiplerinin satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu konut ihalede en yüksek teklifi verene satılacak.

YÜZDE 10 İNDİRİM - 48 AY TAKSİT İMKANI

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, yüzde 25’i peşin olmak kaydıyla 4 yıla kadar (48 ay vade) kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Lojmanda oturan kamu personeli almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltacak. Konutları alacaklara kredi de kullandırılabilecek.

200 BİN TL’LİK KONUTTA 20 BİN TL İNDİRİM

Satışa çıkarılacak konutların fiyatları, ilgili kurumlar tarafından tespit edilecek veya SPK belgeli değerlendirme kuruluşlarından tahmini bedel tespiti istenebilecek. Konutlar için belirlenecek bedellerin ise bakanlığın yönlendirmesiyle piyasanın altında olması bekleniyor.Öncelikli alım hakkı olanlara ise peşin ödemelerde ayrıca yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu da 200 bin TL’lik konutta peşin alımda 20 bin TL indirim anlamına geliyor.

500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Devletin kasasına lojman satışlarından tahmini 500 milyon lira gelir gireceği tahmin ediliyor. Taşınmazların satışından elde edilen gelirler öncelikli olarak ilgili idarelerin hesaplarına kamunun konut ihtiyacında kullanması için aktarılacak.

20 İLDE ATIL DURUMDAKİ ARAZİLER SATILACAK

Kamu lojmanlarının satışının yanı sıra kamu kurumlarına tahsisli 20 ilde bulunan atıl durumdaki Hazine arazilerine yönelik de değerlendirme çalışması yapılacak. Öte yandan tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının da önü açılacak. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek.

Bu araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde 30'u en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.