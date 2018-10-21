50 bin kişi işe alınacak! Resmi gazetede yayınlandı...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT'lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı. Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT'lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek.

EN AZ 2 YILDIR KESİNTİSİZ ÇALIŞANLAR... Yeni Asır'ın haberine göre, Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. Maddesinde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı: "Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

AYNI ŞARTLAR VAR... Söz konusu kadro ile ilgili detaylar ise daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslar olarak hükme bağlandı. Ayrıca bu işçiler için de daha önceki taşeron personele uygulandığı üzere sınav uygulanacak.

Buna göre kadroya geçecek işçilerde şu özellikler aranacak: a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımak. b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, d) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

İSTİHDAM YOLU BELİRLENDİ

Yeni karara göre personel ile ilgili yeniliklerden bazıları da şöyle sıralandı:

- 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/ veya naklen atanabilecek.

- 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 10'u kadar personel, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personel arasından atanabilecek.

- Ataması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılanlar, özel kanunlarda belirtilen kapsamda yapılan atamalar, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personele ilişkin atamalar hariç olmak üzere, 2019 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

- İlaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

- İlk defa açıktan atama ile personel alımı, memur kadrolarına ve sözleşmeli pozisyonlara kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak.

- Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.