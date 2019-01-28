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5 yıllık muhtar mahallesiz kaldı mührü elinde tutuyor ama

5 yıllık muhtar mahallesiz kaldı mührü elinde tutuyor ama

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Kök, 5 yıldır görev yaptığı mahallede oturmadığına yönelik ihbar üzerine, adının seçmen listesinden silindiğini öne sürdü. Böyle muhtar mahallesiz kaldı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 13:13 - Güncelleme: 28-01-2019 13:13

ANTALYA'nın Serik'e bağlı Demirciler Mahallesi muhtarı 58 yaşındaki Mehmet Ali Kök, mahallede oturmadığına yönelik ihbar yapıldığınını söyledi.

Serik İlçe Seçim Kurulu'nun jandarmaya yaptırdığı araştırmaya dayanarak, kendisinin ve 59 kişinin sandık seçmen listesindeki kayıtlarının silindiğini ileri süren Kök, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek ihbarın asılsız olduğunu belirtti.

İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ
Kök, evine ait elektrik faturası, su abonelik bilgileri ve muhtarlık mührü ile Serik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazılı dilekçe verdiğini, kimlik bilgileri ve resmi belgelerini sunduğunu aktardı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 17 Ocak 2019 tarihli yazısına göre, mahallede olmadığının tespit edildiğinin söylendiğini aktaran Kök, itirazının kabul edilmediğini belirtti.

'NE YAŞAR NE YAŞAMAZ OLDUM'
Serik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yazısı karşısında şaşkına döndüğünü belirten Mehmet Ali Kök, "Ne yaşar ne yaşamaz, oldum. Muhtarım ama mahallem yok. Mahallem yerinde duruyor; ama ben yok olmuşum. Şimdi sandık seçmen listesini kim askıya çıkaracak, evrakı kim mühürleyecek? Mahallemin ve devletimin işleri aksayacak, ben ne yapacağım?" diye konuştu.

Kök, yetkililerden soruna acil çözüm bulunmasını talep ettiğini belirterek, "Mahallemin ve şahsımın haklarını aramak için tüm yasal yollara başvuracağım" dedi.

5 YILDIR MUHTAR
Mehmet Ali Kök'ün avukatı Fevzi Yarbaş ise "Mehmet Ali Kök, Demirciler Mahallesi'nin 5 yıldır muhtarıdır ve halen muhtarlığı devam etmektedir. Aynı mahallede halen ikamet etmektedir. Bu husus, elektrik, su abonesi belgeleriyle, ikametgah belgesi ve muhtarlık mührü ile sabittir. 59 vatandaşın da oturmadığı yönünde tutanak tutulması hatadır. Yapılan işlem açık bir hatadır. Seçim kurulu kararı da hukuka aykırıdır. İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yasal itirazda bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı işlemden dönüleceğine, müvekkilimin haklarının teslim edileceğine inancımız tam" diye konuştu. 

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