5 yıl üzerinde çalışıp üretti lezzeti sınırları aştı şimdi yurt dışına satıyor

SADE YAĞLA BİRLİKTE DAHA LEZZETLİ OLUYOR

Katar'dan da talep gelmesi üzerine sevkiyata başladık. Ürünümüz kahvaltıda ekmeğe sürülmüş kaymağın üzerinde çok lezzetli oluyor. Ürünümüzün içinde ayrıca baklavalarımıza koyduğumuz sade yağ var, bu da ezmemizi daha lezzetli hale getiriyor" diye konuştu.