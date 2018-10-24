5 yıl sonra ilk kez! Ve Ronaldo böyle geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası dün gece 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Günün karşılaşması Manchester United ile Juventus arasında Old Trafford'da oynandı. İtalyan ekibinin 1-0 kazandığı maçta tek gol 17'nci dakikada Paulo Dybala'dan geldi.
5 YIL SONRA İLK KEZ: Gecenin adamı ise şüphesiz Christiano Ronaldo'ydu. Juventus'un yıldızı, 5 Mart 2013'te oynanan Manchester United - Real Madrid karşılaşmasından sonra ilk kez eski kulübüne Old Trafford'da rakip oldu.
İngiliz taraftarlar maç öncesi, maç esnasında ve maç sonrası Ronaldo'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
İşte geceden kareler...
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