5 yıl sonra ilk kez! Ve Ronaldo böyle geri döndü

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Juventus arasında oynanan maçta gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi.

5 yıl sonra ilk kez! Ve Ronaldo böyle geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası dün gece 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Günün karşılaşması Manchester United ile Juventus arasında Old Trafford'da oynandı. İtalyan ekibinin 1-0 kazandığı maçta tek gol 17'nci dakikada Paulo Dybala'dan geldi.

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5 yıl sonra ilk kez! Ve Ronaldo böyle geri döndü

5 YIL SONRA İLK KEZ: Gecenin adamı ise şüphesiz Christiano Ronaldo'ydu. Juventus'un yıldızı, 5 Mart 2013'te oynanan Manchester United - Real Madrid karşılaşmasından sonra ilk kez eski kulübüne Old Trafford'da rakip oldu.

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5 yıl sonra ilk kez! Ve Ronaldo böyle geri döndü

İngiliz taraftarlar maç öncesi, maç esnasında ve maç sonrası Ronaldo'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

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5 yıl sonra ilk kez! Ve Ronaldo böyle geri döndü

İşte geceden kareler...

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