5 yaşındayken sokağa atılmıştı! Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı

Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine bir kavuşma hikayesine sahne oldu. 5 yaşındayken sokak ortasında bırakılıp gidilen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Elmas Fark’ın annesi Reyhan hanım bulundu.

Müge Anlı, 5 yaşındayken sokak ortasında bırakılıp gidilen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Elmas Fark’ın ailesini arıyordu. İlk önce genç kadının amcasını bulan Anlı, ardından ablası Funda İyin’i de bularak mucize bir kavuşmaya imza atmıştı. Twitter

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Elmas ve ablası, programda ilk kez karşılaşmış ve uzun uzun sarılmışlardı. Funda Hanım da babası Sinan’dan çok şiddet gördüğünü, annesinin vefat ettiğini ve kendisine anneanne ve dedesinin baktığını söylemişti.



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İlerleyen bölümlerde Elmas hanımın annesinin adının Reyhan olduğu öğrenilmişti. Fakat Reyhan hanım ile Sinan bey'in Elmas hanımın öz anne babası olmadığı da iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken bugün ortaya çıkan gelişmeyle durumun bambaşka olduğu ortaya çıktı. Twitter

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