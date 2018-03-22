'5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun?'

YALOVA’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde kaybolan ve bir gün sonra metruk binada cesedi bulunan 5 yaşındaki Eylül Umutlu’yu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı.

'5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun?'

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Eylül Umutlu’yu (6) kaçırıp, istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz'ün (25), ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ istemiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemede Eylül’ün acılı amcası Metin Umutlu, "5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun" diyerek sanığa tepki gösterdi.

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'5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun?'

Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde, Aysel-Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu'nun kayıp ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı.

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'5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun?'

Bir gün sonra ekipler, Umutlu Ailesi'nin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül’ün cesedini buldu. Olayla ilgili, Eylül'ü arama çalışmalarına da katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp tutuklandı.

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'5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun?'

Eylül Umutlu'yu kaçırıp, istismar ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşti. Duruşmaya, sanık Akyüz, Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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