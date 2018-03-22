'5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun?'

Bir gün sonra ekipler, Umutlu Ailesi'nin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül’ün cesedini buldu. Olayla ilgili, Eylül'ü arama çalışmalarına da katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp tutuklandı.