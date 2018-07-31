5 yaşındaki çocuğun katilinden şaşırtan savunma

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmasından farklı olarak savunma yapan Alican K., "Olay günü bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. Haberim yoktu. O yüzden kendimde değildim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise Alican K.'nin 2012 yılından itibaren psikolojik tedavi gördüğünü, bu sebeple uzman bir psikolog tarafından görüş alınması gerektiğini söyledi.

Müşteki avukatları da "Sanık 9 dakika boyunca çocukla duşakabinde kalmış. Kimse 9 dakika boyunca birini bıçaklayamaz. Bizler başka suçların işlenmiş olma olasılığı üzerinde duruyoruz. Bu sebeple olay yerinde 'keşif' talep ediyoruz. Eğer sanık olay yerinde olayı tekrar yaşayarak ifade verirse doğruları söyleyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtlarının incelenmesi, yabancı uyruklu bir saatçinin sanık olarak dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim 2018 tarihine erteledi. Müşteki avukatlarının keşif talebi ise reddedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, katil zanlısı Alican K.'yi gözaltına almıştı.

  • Güncel 31 Temmuz 2018 12:38
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