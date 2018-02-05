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5 şubat Bağ-Kur SSK emekli maaşına zam haberi

5 şubat Bağ-Kur SSK emekli maaşına zam haberi

Bugün binlerce emekliyi sevindirecek bir gelişme yaşandı. SSK be Bag-Kur emekli maaşlarına zam yapılabilir. Emekli maaşlarına yapılan 4-5 oranındaki ek ödemenin 8-9' a çıkarılması talebi büyük heyecan yarattı. Şuan 935,60 lira emekli maaşı alan bir vatandaşa her ay yüzde 5 oranında ek ödeme yapılıyor. Eğer bu ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa emeklinin aylık ek ödemesi 84 liraya çıkacak. SSK, Bağ-kur emekli maaşı 5 şubat son durum bilgileri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 12:10 - Güncelleme: 05-02-2018 12:10

Emekli, Bağ-Kur, SSK emekli maaşlarına zam mı geliyor 5 Şubat Pazartesi günü gündeme gelen bu konu milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Her ay emekli maaşına ek olarak ödenen yüzde 5'lik ek ödemenin yüzde 9'a çıkarılma talebi büyük sevinç yarattı. Eğer bu talep kabul edilirse emeklinin aylık ek ödemesi 84 liraya çıkacak. SSK, Bağ-kur emekli maaşı 5 şubat son durum bilgileri haberimizde.

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin en az yüzde 8-9'a çıkarılmasını istedi.

Bu talep büyük yankı uyandırdı. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 37,42 ile 224,06 lira arasında artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşacak.

Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay yüzde 5 oranında ek ödeme veriliyor. Bu da 46,78 lira oluyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 982,38 lira geçiyor. Ek ödeme eğer maaşın yüzde 9'una çıkarılırsa, emeklinin gelirinde 37,42 lira artış olacak. Emeklinin aylık ek ödemesi 46,78 liradan 84,20 liraya çıkacak.

Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak bin 19 lira 80 kuruş geçmeye başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu emekli aylık yüzde 4, yani 179,25 lira ek ödeme alıyor. Emeklinin eline 4 bin 660 lira 50 kuruş geçiyor. Eğer ek ödeme yüzde 9'a çıkarsa, emeklinin gelirinde 224,06 lira artış yaşanacak. Emeklinin ek ödeme tutarı 179,25 liradan 403,31 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 4 bin 884 lira 56 kuruş para geçecek.

MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR: Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından emekliler için ek ödeme dönemi başladı. Emeklilere her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme net maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Tutar, düşük maaşlılarda net aylığın yüzde 5'i, diğer emeklilerde ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre; bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor..

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