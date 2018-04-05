5 soruluk FBI testini çözebilecek misiniz?

5 soruluk ilk testin ardından sosyal medya kullanıcıları yine, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının yaratıcı düşünme ve mantık becerilerini ölçen başka bir teste daha merak sardı.

5 soruluk FBI testini çözebilecek misiniz?

5 soruluk ilk testin ardından sosyal medya kullanıcıları yine, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının yaratıcı düşünme ve mantık becerilerini ölçen başka bir teste daha merak sardı. Eğer ilk test ilginizi çektiyse işte size yenisi... (Cevaplar foto galerinin en sonunda) Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür. Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

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5 soruluk FBI testini çözebilecek misiniz?

Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?

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5 soruluk FBI testini çözebilecek misiniz?

Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda; Eşi, kitap okuduğunu Aşçı, kahvaltı hazırladığını Hizmetçi, masayı topladığını Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar. Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?

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5 soruluk FBI testini çözebilecek misiniz?

Adam işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar bırakmıştır. İşten eve döndüğünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan 3 kişiye sorduğunda; Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para orada yoktur. Hizmetçi, parayı güvenli olsun diye kitabın 10 ve 11. sayfaları arasına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para 10 ve 11. sayfaların arasında da yoktur. Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olsun diye 11. ve 12. sayfalar arasına koyduğunu söyler. Adam evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Hırsız kimdir?

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