  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

5 Nisan Avukatlar Günü resimli tebrik sözleri-2018

5 Nisan Avukatlar Günü resimli tebrik sözleri-2018

5 Nisan Avukatlar Günü bu yılda yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü adaletin yılmaz bekçileri olan hak ve hukukun savunucusu avukatlara bu özel ve güzel gün için yollayacağınız en güzel 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları haberimizde. Resimli 5 Nisan avukatlar günü tebrik sözleri ve mesajlarını sizler için derledik, siz de tanıdığınız avukkatlara yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 10:20 - Güncelleme: 05-04-2018 09:00

5 Nisan Avukatlar Günü 2018 yılında da yurt genelinde farklı etkinliklerle kutlanacak. Adaletın savunucusu hak ve hukukun temsilcisi olan avukatların bu özel günü için en güzel resimli 5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajlarını ve tebrik sözlerini sizler için bir araya getirdik. Avukatların bu özel gününü daha da anlamlı hale getirmek için siz de içlerinden birini yollayabilirsiniz.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA VE TEBRİK MESAJLARI: Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

*Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan Avukatlarımızın bu özel gününü kutlar, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşmamızı dilerim.

*Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan caba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

*Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

*Toplum içerisindeki adaletin yapı taşlarından birisi olan ve işlerini hakkı ile yapıp mazlumların yanında yer alan tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

*Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

*Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

*Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

*Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.

AVUKATLAR GÜNÜ TARİHİ: Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir’de gerçekleştirilen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır.

Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur. Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır.

Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında “Barolar Birliği’nin” kuruluş çalışmalarına başlamışlardır.

Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu’nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu gün ile aynı güne denk geldiği ortaya çıkmıştır.

Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler nitecesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan ”Avukatlar Günü” olarak adlandırılmıştır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 5 Nisan Avukatlar Günü resimli tebrik sözleri-2018 haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro