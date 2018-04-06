5 Nisan 2018 reyting sonuçları şoke etti Avlu mu Survivor mı Bizim Hikaye mi

Perşembe günleri kazan fena karıştı. Kanal D'de final yapması beklenen Vatanım Sensin öyle bir atılım yaptı ki şoke etti. TV 8'de fenomen yarışma programı Survivor 2018 yeni takımlarla ilk kez yayınlandı. Fox TV'de büyük sürprize imza atan Bizim Hikaye, Star TV'nin yeni bombası Avlu, Show Tv'de daha önce internette yayınlanan ama televizyonda hayal kırıklığına uğrayan Fi, ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare... İşte perşembe akşamının oldukça karışık televizyon ekranı. Hayli kalabalık olan perşembe akşamı reytinglerinde durum ne? 5 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 5 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları...