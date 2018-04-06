5 Nisan 2018 reyting sonuçları şoke etti Avlu mu Survivor mı Bizim Hikaye mi

Perşembe günleri kazan fena karıştı. Kanal D'de final yapması beklenen Vatanım Sensin öyle bir atılım yaptı ki şoke etti. TV 8'de fenomen yarışma programı Survivor 2018 yeni takımlarla ilk kez yayınlandı. Fox TV'de büyük sürprize imza atan Bizim Hikaye, Star TV'nin yeni bombası Avlu, Show Tv'de daha önce internette yayınlanan ama televizyonda hayal kırıklığına uğrayan Fi, ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare... İşte perşembe akşamının oldukça karışık televizyon ekranı. Hayli kalabalık olan perşembe akşamı reytinglerinde durum ne? 5 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 5 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları...
TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 Total, AB ve ABC'de zirvede yer alarak Bizim Hikaye'yi tahtından indirdi. Peki listenin geri kalanında durum ne? Diğer yayınlar reytinglerde neler yaptı.
5 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 16.91 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.3 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye yer alırken, üçüncü sırada ise 14.07 share ile Star TV'nin yeni dizisi Avlu yer aldı.
Survivor 17.17 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. İkinci sırada 15.24 share ile Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin yer alırken, üçüncü sırada ise 13.96 share ile Mehmetçik Kut'ül Amare yer aldı. Survivor, ABC grubunda da 17.91 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Avlu, üçüncü sırada ise Vatanım Sensin yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER