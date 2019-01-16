5 metrelik dev dalgalar Fethiye'yi vurdu!
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Ölüdeniz Belcekız Plajında 5 metrelik dalgalar sahildeki 2 kulübeyi yıktı.
MUĞLA Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Plajında saatteki hızı yer yer 25 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu.
Kıyıya çarparak, yükselen dalgaların boyu, 5 metreyi buldu.
Dalgalar nedeniyle sahildeki kış sezonunda olunması nedeniyle boş duran ve yaz aylarında su sporları mazmeleri kiralanması için kullandığı öğrenilen 2 kulübe yıkıldı.
Dalgalar, sahil kenarında bulunan parkelere de zarar verirken, deniz suyu zaman zaman sahili de aşarak, işletmelerin bulunduğu sokağa kadar ulaştı.