5 metreden düşen çocuğun başına demir çubuk saplandı!

ZONGULDAK’ta 7 yaşındaki çocuk, bisikletiyle 5 metreden demirlerin üzerine düştü. Düşme sonucu çocuğun ağzından giren demir çubuk kafasından çıktı.

5 metreden düşen çocuğun başına demir çubuk saplandı!

Zonguldak’ta bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran’ın ağzından giren demir başından çıktı. Küçük çocuk başına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

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5 metreden düşen çocuğun başına demir çubuk saplandı!

Olay, saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak’ta meydana geldi. Evinin önünde bisiklete binen Fırat Başaran dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran’ın ağzından girip başından çıktı.

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5 metreden düşen çocuğun başına demir çubuk saplandı!

Acı içinde bağıran çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve yakınları koştu. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirini çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kesti.

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5 metreden düşen çocuğun başına demir çubuk saplandı!

Çocuk başına saplanan inşaat demiriyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AFAD ekibi hastanede demirin bir bölümünü daha kesti.

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