5 katlı binada görülmemiş olay yönetim ofisini çatıya koydu

Binanın kademeli olarak hizmete girdiğini ifade eden Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, "Modern binamız kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Medlog ve MSC firmalarının bazı operasyonel bölümlerini İstanbul’dan buraya kaydırıyoruz. Burada dokümantasyon, pazarlama ve muhasebe alanlarında 200 kişilik bir kadro yaratılacak. Bu kadronun bir kısmı İstanbul’dan yine büyük bir kısmı da Tekirdağ’dan olacak" dedi.

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