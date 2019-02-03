5 katlı binada görülmemiş olay yönetim ofisini çatıya koydu

TÜRKİYE'nin en büyük konteyner limanı olan Asyaport, Tekirdağ'da tamamlanan 5 katlı cam tasarım yönetim binasını hizmete açtı. Ancak şirketin 12 yıl boyunca yönetildiği yer olan konteyneri ise binanın çatısına konuldu.

5 katlı binada görülmemiş olay yönetim ofisini çatıya koydu

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Barbaros Mahallesi'ndeki Asyaport Limanı, modern yönetim binasına kavuştu. Asyaport, 5 katlı cam kaplama hizmet binasını hizmete aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır yönetim binası olarak kullanılan konteyneri de yeni binanın çatısına koydurdu.

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5 katlı binada görülmemiş olay yönetim ofisini çatıya koydu

Binanın kademeli olarak hizmete girdiğini ifade eden Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, "Modern binamız kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Medlog ve MSC firmalarının bazı operasyonel bölümlerini İstanbul’dan buraya kaydırıyoruz. Burada dokümantasyon, pazarlama ve muhasebe alanlarında 200 kişilik bir kadro yaratılacak. Bu kadronun bir kısmı İstanbul’dan yine büyük bir kısmı da Tekirdağ’dan olacak" dedi.

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5 katlı binada görülmemiş olay yönetim ofisini çatıya koydu

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, 12 yıldır limanın küçük bir konteynerden yönetildiğini ve kendisi için özel olan bu konteynerin yeni binanın üzerine vinçle taşıtıp sabitlediklerini de sözlerine ekledi.

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5 katlı binada görülmemiş olay yönetim ofisini çatıya koydu

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