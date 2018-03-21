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5 kanser ilacı daha listeye alındı

5 kanser ilacı daha listeye alındı

SGK tebliğinde yapılan değişiklikler ile 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı, çölyakda sağlık raporu kullanım süresi uzadı. Geri ödeme listesine alınan 5 kanser ilacı hangisi? İşte o ilaçların isimleri....

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:36 - Güncelleme: 21-03-2018 10:36

Sosyal Güvenlik Kurumu, Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid adlı 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İŞTE O KANSER İLAÇLARI: Tebliğ ile Altuzan (endikasyon ilavesi, serviks kanseri, glioblostom), Xgeva (dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası prostat, meme, akciğer), Mozopil (lösemi, lenfoma nakil öncesi), Opdivo (renal hücreli kanser, metanam, klasik hodgkin lenfoma) ve Revlimid (endikasyon ilavesi, mantle hücreli lenfoma) adlı 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.

156 BÖBREK KANSERİ HASTALARI: Böylece kamuoyunda "156 böbrek kanseri hastası" olarak bilinen hastaların tedavileri için gerekli kanser ilacına erişimleri sağlanmış oldu.

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARININ OTELCİLİK HİZMETLERİ: Tebliğ ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda, gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.

ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEME: Yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunanların diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü. Yüzde 40 ve üzeri engellilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler de doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.​

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA RAPORU KULLANIM SÜRESİ 2 YILA ÇIKARTILDI: Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılmasına imkan sağlayan Tebliğ ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin SGK tarafından ödenmesi için düzenleme yapıldı.

Doğuştan metabolik hastalıklardan çölyakta yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı.

KEMİK ERİMESİ ÖLÇÜMÜ: Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu hastaların sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı.

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