5 ilde şehitlere veda! Gözyaşları sel oldu

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 asker Burdur, Hatay ve Tokat'ta toprağa verildi. Bitlis'teki PKK operasyonunda şehit olan uzman çavuş Konya'da, Nevşehir'de düşen askeri uçakta şehit olan pilot Samsun'da son yolculuklarına uğurlandı.

5 ilde şehitlere veda! Gözyaşları sel oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker Burdur, Hatay ve Tokat'ta toprağa verildi. Bitlis'teki PKK operasyonunda şehit olan uzman çavuş Konya'da, Nevşehir'de düşen askeri uçakta şehit olan pilot Samsun'da son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.

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5 ilde şehitlere veda! Gözyaşları sel oldu

BİTLİS'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) cenazesi, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Deştiğin Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Çakar'ın cenazesi, eğitim gördüğü Deştiğin İlkokulu'nun önünde, ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler tarafından karşılandı.

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5 ilde şehitlere veda! Gözyaşları sel oldu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, Sehi Ormanları bölgesine düzenlenen operasyonda, dün, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 15 yıllık uzman çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi, memleketi Doğanhisar ilçesinin Deştiğin Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınması için babaevine götürüldüğü sırada, eğitim gördüğü Deştiğin İlkokulu'nun önünden geçildi. Okul önünde bekleyen öğrenciler de ellerinde Türk bayrağı ile şehidin cenazesini karşıladı. Şehidin babaevinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı ve Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın resminin bulunduğu 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı poster asıldı. Burada, şehidin babası Abdullah, annesi Emine, eşi Halise, astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar ile yakınları ve komşuları şehidin cenazesini karşıladı. Şehit Çakar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

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5 ilde şehitlere veda! Gözyaşları sel oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral (23), memleketi Hatay'da, 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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