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5 banka anlaştı! Ücretsiz işlem dönemi

5 banka anlaştı! Ücretsiz işlem dönemi

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, ortak ATM kullanımı konusunda protokol imzaladı. Bu 5 bankanın müşterileri, herhangi bir ek ücret ödemeden arzu ettiği ATM'den işlem yapabilecek.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 15:55 - Güncelleme: 05-07-2018 15:55

Banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan “Ortak ATM Sistemi” Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmakta. Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

BİR ATM'NİN MALİYETİ 20 BİN EURO
Kullanılan ATM’lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM’in ortalama 20.000 EUR civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin ülkemizin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada 15 bin adet ortak ATM'den şu işlemler ücretsiz yapılabilecek:

- Para yatırma
- Para çekme 
- Bakiye sorgulama
- Kredi kartı borç sorgulama
- Kredi kartı limit sorgulama
- Kredi kartı borç ödeme 

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Kaynak : DHA

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