  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

5 aylık hamile olan eski eşini 'yanlışlıkla vurdum' dedi ama...

5 aylık hamile olan eski eşini 'yanlışlıkla vurdum' dedi ama...

BURSA’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda şahıs, beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi silahla yanlışlıkla vurdu. Kafasından vurulan kadın ağır yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 11:14 - Güncelleme: 19-03-2018 11:14

İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katındaki dairede eski eşi 5 aylık hamile Merve P. (27) İle birlikte yaşayan Hüseyin B. (36) arasında tartışma çıktı.

Hamile kadın, eski eşinden beraber gezmek için talepte bulundu. Kadının talebini reddeden adam, bir süre dışarı çıktıktan sonra eve geldi. Evde otururken eski eşinin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu.

KADININ ELİNDEKİ SİLAHI ALMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALMIŞ!
O sırada adam, kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı.Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Bir anda şoka giren adam, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp alt komşularından yardım istedi.
Ağır yaralı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI: Alkollü olduğu tespit edilen adam ise 3 katlı apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı.
Bayılan adam da ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.Tedavinin ardından kendine gelen adamın, “Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, bende silahı almak isterken bir anda silah ateş aldı.” dediği öğrenildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve sağlık durumu kritik olan kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayın bir numaralı şüphelisi hastaneden ekip otosuna bindirilirken, basın mensuplarının çekmesini istemeyince yüzünü hastane örtüsüyle kapatmaya çalışması dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 5 aylık hamile olan eski eşini 'yanlışlıkla vurdum' dedi ama... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro