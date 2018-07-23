4N1K İlk Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları kimlerdir ? Burak Ozansoy kimdir

Fox TV ekranlarında yayınlanan 4N1K İlk Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından biri olan gençli dizisi 4N1K'nın konusunu ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik...

4N1K İlk Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları kimlerdir ? Burak Ozansoy kimdir

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan sinemadan diziye uyarlanan 4N1K dizisi yaz sezonunun en favori dizilerinden biri. Özellikle gençler tarafından büyük bir beğeni ile takip edilen 4N1K dizisinin konusu, karakterleri ve oyuncuları da merak edilenler arasında. Reytinglerde de hatırı sayılır bir başarı yakalayan yaz sezonunun favori dizilerinden biri olan 4N1K hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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4N1K İlk Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları kimlerdir ? Burak Ozansoy kimdir

Hikayemizin baş merkezdeki karakteri Yaprak. Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Ancak bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir… Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: ''HEPİMİZ KIZIMIZ, KIZIMIZ HEPİMİZ İÇİN!''

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4N1K İlk Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları kimlerdir ? Burak Ozansoy kimdir

GÖZDE MUTLUER (YAPRAK AYVAZ) KİMDİR?: Tuhaf ve eğlenceli bir kız. Alışılmış karakterlerden değil, Yaprak'ı okuduktan sonra projeye inanılmaz heyecan duydum. Yaprak henüz bir çok duyguyu tatmamış genç bir kız. Çoğu sorunun cevabı onda yok ama arkadaşlık nedir sorusunun cevabına beraber büyüdüğü 4 arkadaşı sayesinde sahip.

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4N1K İlk Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları kimlerdir ? Burak Ozansoy kimdir

CİHAN ŞİMŞEK (SİNAN YORULMAZ) KİMDİR?: Sinan, dostlarına çok bağlı ve onlar için her şeye göğüs gerebilecek bir çocuk. Kızlar tarafından ilgiye alışmış ve bu durumdan da gayet hoşnut.

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