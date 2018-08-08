4N1K İlk aşk dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Ali öldü mü?

Fox TV'nin sevilen gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayımlanan fragmanla birlikte son bölümde bıçaklanan Ali'nin akıbeti de belli oldu. Yayınlanan fragmanla birlikte aşırı kan kaybeden Ali arkadaşları tarafından hastaneye yetiştirilir. Ali'nin bıçaklandığı haberi okulda bomba etkisi yaratır. Tüm çete ve onu sevenler soluğu hastanede alır.

HERKES ALİ İÇİN SEFERBER: Çok kan kaybeden Ali için özellikle ilk 24 saat çok kritiktir. Onu uyandırmak için herkes kendince seferber olur. En zor görevde Yaprak ve Barış’tadır. Ali’yi küçükken uyandırmak için ailesinin dinlettirdiği şarkıyı bulmaya çalışırlar. Artık hiç bir yerde ne CD’si ne de kaseti olmayan şarkıyı Ali’ye dinletebilmek için eski şarkıcının peşine düşerler.

ALİ ÖLÜYOR MU?: 6.bölüm framagmanında bir sahne dizinin takipçilerini şoke etti. Ali'nin arkadaşları morga geliyor ve bir cesede bakıyorlar. Cesedin ayağındaki künye'de Ali'nin adı yazmaktadır. Bu sahneyle 'Ali ölüyor mu?' soruları sorulmaya başlandı. Ancak bir iddiaya göre bu sahne sadece Yaprak'ın rüyası..

İşte 4N1K İlk Aşk'ın 6. yeni bölüm fragmanı SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?: Yaprak'ın zamanında müdahalesi Ali'yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak'ın söyledikleri Ali'nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış'a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade'ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin'i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar.

İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali'den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin'e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali'yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.