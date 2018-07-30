4N1K İlk aşk dizisinin 5.bölüm fragmanı yayınlandı son bölümde neler oldu?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı FOX TV ekranlarında yayınlanan sevinlen gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk'ın 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer ve Cihan Şimşek gibi genç oyuncuların yer aldığı 4N1K dizisinin son bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağı büyük merak konusu oldu. İşte 4N1K dizisinin 5.bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 5.BÖLÜM FRAGMANI: 4N1K İLK AŞK 4.BÖLÜM'DE NELER OLMUŞTU?

Ali’nin şarkıyı Bade’ye çaldığını gören Yaprak şaşkındı. Bu yanlış anlamayı düzeltmek isteyen Ali, Bade’nin tuzağına düştü. Ona iyilik yaptığını zannederek okulda bir kaç gün erkek arkadaşı gibi davranmayı kabul etti. Yaptıkları yüzünden pişman olan Barış, Yaprak’a kendini affettirmek için her yolu denedi. Hatta sürprizlerle dolu bir mektup bile yazmayı başardı. Annesi ile yüzleşen Sinan, ona rest çekti. Ece’ye gittikçe daha çok kapılan Sinan annesi ile müdürü ayırdığına emindi. Fizik hocasının icadı yalan makinesi ise okulda işlerin daha da karışmasına neden oldu. Gökhan ve kız arkadaşının başına ise beklenmedik bir kaza gelir. Elleri birbirine yapışan ikili her şeyi birlikte yapmak zorunda kaldı. Yaprak’a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar aldı. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali’ye yetişmek zorundaydı.