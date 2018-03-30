4B'den 4C'ye geçenlerin maaşı ne kadar oldı-net rakam

4C'li çalışanların maaşları 2018 ne kadar oldu, 4C'li yeni zamlı maaşları ne kadar oldu, net tutar ne sorularının yanıtını Julide Sarıeroğlu verdi. 4B'li olan binlerce çalışan 4C statüsüne geçecek. 4C statüsünden sonra çalışanların maaşına yüzde 10 zam yapıldı. Ayrıca 4C'lilerin yıllık izin haklarına da yeni düzenlemeler geliyor

YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI: Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda.

Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.

Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.

BAZI DETAYLAR YAZMIYOR: Tabi ki söz konusu kararnamede bazı detaylar yazmadığı için böyle sabah itibariyle çalkantı yaşadık. Basın açıklamamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.

BU KONUYLA İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATTIK: Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık.