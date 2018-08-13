49'luk Jennifer Lopez üşenmeden teknede barfiks çekti!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ile tatil yapıyor. Tekneleri ile koyları gezen 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez İtalya'nın Amalfi kıyılarına demirledi. İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeyen Lopez, her ne olursa olsun bunu bitmek tükenmek bilmeyen spor tutkusuna borçlu.