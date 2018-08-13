49'luk Jennifer Lopez üşenmeden teknede barfiks çekti!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ile tatil yapıyor. Tekneleri ile koyları gezen 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez İtalya'nın Amalfi kıyılarına demirledi. İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeyen Lopez, her ne olursa olsun bunu bitmek tükenmek bilmeyen spor tutkusuna borçlu.
Öyle ki tekneyle tura çıkan Lopez, denizin ortasında da spor yaparken görüntülendi. Güzel şarkıcı denizin orta yerinde tekneye gelen spor hocasıyla çalışan Lopez'in barfiks çektiği görüntüler objektiflere yansıdı.
Spor kıyafetlerini giyip, lüks yatlarının güvertesinde spor yapmaya başlayan Jennifer Lopez'in o anlarını sevgilisi Alex Rodriguez kaydetti.
Çift daha sonra ise denizin tadını çıkardı
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