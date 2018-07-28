49'luk Jennifer Lopez fit vücuduyla göz kamaştırdı

ABD'li seksi şarkıcı sevgilisi Alex Rodriguez ve aileleriyle tatilin keyfini çıkarıyor... Jennifer Lopez 49. yaşının kutlamalarına Bahamalar'daki tatiliyle devam ediyor. Tropik cennette sevgilisi Alex Rodriguez ve aileleriyle birlikte tatil kaçamağı yapan Lopez bikinisi ve fit vücuduyla göz kamaştırdı.

'YAŞLANMAYI DÜŞÜNMÜYOR MUSUN'?: Karın kasları ve fitliğiyle göz dolduran Lopez bu vücudunu sürekli spor yapmasına ve dans etmesine borçlu. Jennifer Lopez tatilde olmadığı zamanlarda bile göbeğini açıkta bırakan ve düzgün fiziğini açığa çıkaran kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Bikinili fotoğrafını Instagram’ına yükleyen ve kaslarını gözler önüne seren iki çocuk annesi Lopez’e takipçileri “Yaşlanmayı düşünmüyor musun?” diye sordu.