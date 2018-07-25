49'luk Jennifer Aniston gençlere taş çıkarttı

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, yeni filmi için geldiği Portofino'da görüntülendi. 49 yaşındaki yıldızın fit görüntüsü dikkat çekti.

49'luk Jennifer Aniston gençlere taş çıkarttı

Jennifer Aniston, Netflix filmi ‘Murder Mystery’nin çekimleri için İtalya, Portofino’ya gitti. Oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarda tek başına vakit geçiriyor. Önceki gün havuzda görüntülenen Aniston, yine yalnızdı. 49 yaşındaki oyucunun fit görüntüsü dikkat çekti.

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49'luk Jennifer Aniston gençlere taş çıkarttı

Tek başına kafa dinleyen Jennifer Aniston kimseyle konuşmadı, gün boyu güneşlendi. 2015’te evlendiği Justin Theroux ile bu yılın başında boşanma kararı aldığını açıklayan oyuncunun ayrılıktan sonra kendi kabuğuna çekildiği biliniyor. Aniston'un havuz başı keyfi de objektiflere böyle yansıdı.

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49'luk Jennifer Aniston gençlere taş çıkarttı

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49'luk Jennifer Aniston gençlere taş çıkarttı

Paparazzilerin uzaktan görüntülediği Aniston, güneşlenme keyfi bitince de plaj kıyafetini giyip şapkasını taktı ve otelin girdi.

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