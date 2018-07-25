49'luk Jennifer Aniston gençlere taş çıkarttı

Jennifer Aniston, Netflix filmi ‘Murder Mystery’nin çekimleri için İtalya, Portofino’ya gitti. Oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarda tek başına vakit geçiriyor. Önceki gün havuzda görüntülenen Aniston, yine yalnızdı. 49 yaşındaki oyucunun fit görüntüsü dikkat çekti.

Tek başına kafa dinleyen Jennifer Aniston kimseyle konuşmadı, gün boyu güneşlendi. 2015’te evlendiği Justin Theroux ile bu yılın başında boşanma kararı aldığını açıklayan oyuncunun ayrılıktan sonra kendi kabuğuna çekildiği biliniyor. Aniston'un havuz başı keyfi de objektiflere böyle yansıdı.