48'lik Lopez ortalığı kasıp kavurdu!

Jennifer Lopez, önceki gün Las Vegas’taki Planet Hollywood in Sin City’de sahne aldı. 48 yaşındaki şarkıcı yine kusursuz vücudunu ortaya çıkaracak metal rengi Swarovski kristalleri ile bezeli bir kostüm giymişti. Şarkıcıya ayrıca 14 dansçı da eşlik etti. 90 dakika süren konserde sanatçı üç farklı kostüm giymeyi tercih etti. Vegas’ın en çok sahne alan ve biletleri en hızlı tükenen şarkıcısı olma unvanını da 2018 yılının ilk yarısında korumayı başardı.
Minneapolis'de Super Bowl konseri veren Jennifer Lopez sahne kıyafeti ve şovuyla yine adından söz ettirdi. Leopar desenli kostüm tercih eden Jennifer Lopez, performansıyla nefes kesti. Las Vegas performansıyla herkesi büyüleyen 48 yaşındaki sanatçının seksi dansı, magazin sayfalarını süslerken aynı zamanda göze ve kulağa da hitap etti.
İşte nefes kesen konserden görüntüler...
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