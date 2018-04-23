48'lik Lopez ortalığı kasıp kavurdu!

Jennifer Lopez, önceki gün Las Vegas’taki Planet Hollywood in Sin City’de sahne aldı. 48 yaşındaki şarkıcı yine kusursuz vücudunu ortaya çıkaracak metal rengi Swarovski kristalleri ile bezeli bir kostüm giymişti. Şarkıcıya ayrıca 14 dansçı da eşlik etti. 90 dakika süren konserde sanatçı üç farklı kostüm giymeyi tercih etti. Vegas’ın en çok sahne alan ve biletleri en hızlı tükenen şarkıcısı olma unvanını da 2018 yılının ilk yarısında korumayı başardı.