484 lira taksitle bedelli askerlik! En düşük faizle kredi veren bankalar

1993 doğumluları da kapsayan bedelli askerlik kesinleşti. Yaş sınırı 27'den 25'e indirilirken bedelli ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. Peki 15 bin lira bedelli askerlik ücretini ödemek için kredi çekilmesi halinde bunun geri ödemeleri ne kadar olur? En hesaplı krediler şu an için Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Halkbankası gibi devlet bankalarında görülüyor. İş Bankası kredile faizleri de uygun. Garanti, İNG ve Yapı Kred'de oranlar biraz daha yüksek. İşte bedelli için kredi çekildiğinde yapılacak ödemeler. İşte bankaların 12 taksitten 48 taksite kadar bedelli kredileri:

Ziraat bankası 48 taksitli bedelli askerlik kredisi : Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 15 bin lira 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak.

12 ay için Vakıfbank'tan kredi çekilirse : Vakıfbank'ta şu anda yaz kredisi kampanyası var. 15 bin liralık bedelli 48 ay geri ödemeli çekilirse aylık taksiti 499,04 TL oluyor. Toplamda ise ödenen rakam 15 bin lira için 23.953,31 lirayı buluyor.

İşbankası 15 bin lira bedelli kredisi : İşbankası bireysel kredilerde faiz oranı yüzde 1.77 civarında. İş bankası 245,40 TL kredi masrafı alıyor. İş bankasından 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 493,02 TL lira taksit ödeyecekler.

Halkbankası 15 bin lira kredi faizi : Halkbankası en hesaplı krediye veren bankalardan biri. İhtilyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63. Halkbanktan 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 484,66 TL lira taksit ödeyecekler. Geri Ödenecek Toplam Tutar 23.263,65 TL olacak. Halkbankası 231 lira dosya ücreti alıyor.

İNG Bank kredi faizi hesaplı olan bankalardan biri. Yüzde 1,74 faizle kredi veren İng Bankasında 15 bin lira çeken aylık 1.426 ödeyecek. Toplamda ödeme 17.112,84TL olacak. 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 498 TL lira taksit toplamda ise 23.895,84 TL ödeyecekler.

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