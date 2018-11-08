47 yavrusu birden oldu! Görenleri şaşkına çeviren olay

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde mavi ve yeşil renkte olan bu hayvanlar 10 kilograma kadar gelişim sağlıyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, yavru iguana hakkında bilgi verdi.

Doğal kuluçka ortamında yumurtalarını 35-40 santim yerin altında gömüldüğünü dile getiren yetkililer, “30 derece uygun sıcaklığı bulduğunda yumurtalarda gelişim oluşuyor. Bu sene iki kez gelişim oluştu. 16 tane iguana yavrusu almıştık, şimdi de 47 yavru dünyaya geldi. Yavruların bir tanesini öldü. Onlar büyüyünce ayrı bir yere alacağız. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ikinci kez yavru alıyoruz. Bu sene güzel ortam sağlanınca yavruları aldık. 90 gün civarında yumurtada gelişen yavrular daha sonra kabuğu kırarak dışarı çıkıyor” dedi. İguanaların bir çiftleşmede 12 ila 24 yumurta yaptıkları öğrenildi.

