45'lik Hande Ataizi parmak ısırttı! Cesur pozlar

Bir süredir magazin gündeminden uzak kalan Hande Ataizi cesur pozlarıyla bomba gibi geri dönüş yaptı. Dergi için objektif karşına geçen Hande Ataizi'nin fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı çekti.

45'LİK HANDE GENÇ KIZ FİZİĞİYLE

45 yaşında olmasına rağmen genç kız fiziğiyle dikkat çeken Hande Ataizi parmak ısırttı. Ataizi'nin cesur pozlarının yankıları sosyal medya üzerinden de duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları Ataizi'nin fotoğraflarını çok beğendi.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFIYLA ÇOK KONUŞULDU

Ünlü sunucu Hande Ataizi geçtiğimiz günler bikinili paylaşımıyla gündeme gelmişti. 45 yaşındaki sunucu gün boyunca oğluyla vakit geçirdi ve bol bol denize girdi. Bikini giymekten çekinmeyen Ataizi fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekerken, son derece neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.