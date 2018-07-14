  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

45'lik Hande Ataizi parmak ısırttı! Cesur pozlar

45'lik Hande Ataizi parmak ısırttı! Cesur pozlar

Bir süredir magazin gündeminde yer almayan Hande Ataizi, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Ataizi'nin cesur pozları olay yarattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 16:41 - Güncelleme: 14-07-2018 16:41

Bir süredir magazin gündeminden uzak kalan Hande Ataizi cesur pozlarıyla bomba gibi geri dönüş yaptı. Dergi için objektif karşına geçen Hande Ataizi'nin fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı çekti.

45'LİK HANDE GENÇ KIZ FİZİĞİYLE
45 yaşında olmasına rağmen genç kız fiziğiyle dikkat çeken Hande Ataizi parmak ısırttı. Ataizi'nin cesur pozlarının yankıları sosyal medya üzerinden de duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları Ataizi'nin fotoğraflarını çok beğendi.

hande ataizi

BİKİNİLİ FOTOĞRAFIYLA ÇOK KONUŞULDU
Ünlü sunucu Hande Ataizi geçtiğimiz günler bikinili paylaşımıyla gündeme gelmişti. 45 yaşındaki sunucu gün boyunca oğluyla vakit geçirdi ve bol bol denize girdi. Bikini giymekten çekinmeyen Ataizi fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekerken, son derece neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 45'lik Hande Ataizi parmak ısırttı! Cesur pozlar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hande Ataizi
HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 Bursa doğumludur.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve bu filmdeki rolüyle ‘Altın Po

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro