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458 FETÖ'cü asker firar etti! Aralarında en önemli isim kim?

458 FETÖ'cü asker firar etti! Aralarında en önemli isim kim?

15 Temmuz darbe girişimine karıştığı tespit edilen FETÖ üyesi firari 458 eski asker her yerde aranıyor. Firarilerden 220'si Kara Kuvvetleri, 140'ı Deniz Kuvvetleri, 98'i Hava Kuvvetleri mensuplarından oluşuyor. Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu...

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 13:20 - Güncelleme: 10-07-2018 13:20

FETÖ mensubu olduğu ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karıştığı tespit edilen firari 458 eski asker, emniyet birimlerince her yerde aranıyor.Firarilerden 220'si Kara Kuvvetleri, 140'ı Deniz Kuvvetleri, 98'i Hava Kuvvetleri mensuplarından oluşuyor.

Örgütün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından hakkında soruşturmalar başlatılan, davalar açılan FETÖ üyesi ve darbeci askerlerin büyük çoğunluğu ele geçirildi. Buna karşın örgüt mensubiyeti olduğu ya da darbe girişimine karıştığı tespit edilen bu askerlerin tamamı yakalanamadı. 

6'SI GENERAL VE AMİRAL... Örgüt üyesi ya da darbeci 458 askeri personelin hala kaçak durumda bulunduğu öğrenildi. Görevlerinden de uzaklaştırılan bu kişilerden 6'sının general-amiral olduğu tespit edildi. 

EN KRİTİK İSİM NATO GÖREVİNDEN DÖNMEDİ... Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışındayken Türkiye'ye dönmemişti. 

FİRARİ ASKERLER NEREDELER?.. Firari askerlerden bazıları örgütle irtibatları tespit edildiği için yurda dönmüyor, bazıları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıyor, bazıları da yurt içinde firari hallerini devam ettiriyor. 

HANGİ KUVVETLERE BAĞLILAR... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari durumda görünüyor. 

Güvenlik güçlerinin darbeyle alakalı ya da örgüt mensubiyeti olan kaçak askerleri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 14:00 Hala senaryo diyorsunuzya darbeye; pes artık!

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