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4500 yıl önce inşa edilmiş Büyük Piramidin sistemi keşfedilmiş olabilir!

4500 yıl önce inşa edilmiş Büyük Piramidin sistemi keşfedilmiş olabilir!

Antik Mısırlıların 4.500 yıl önce dünyanın en büyük piramidi olan Büyük Piramidi inşa ederken devasa taş blokları taşımak için kullandıkları sistemin keşfedilmiş olma ihtimali gündeme bomba gibi oturdu.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 12:26 - Güncelleme: 01-11-2018 12:26

Arkeologlar, Mısır’ın Doğu Çölü’ndeki antik bir taş ocağı olan Hatnub arkeolojik alanında bu sistemin kalıntılarını keşfetti. Sahada çalışan arkeologlara göre bu mekanizma, ağır su mermeri taşlarını dik bir rampadan taşımak için kullanılmış olabilirdi ve muhtemelen Mısırlılar, firavun Khufu adına Büyük Piramit’i böyle inşa etmişlerdi.

Kazı başkan yardımcısı Yannis Gourdon, “Bu sistem, çok sayıda direk deliği bulunan ve yanlarında iki merdiven olan merkezi bir rampadan oluşuyor. Bu tahta direklere, taş blok taşıyan ve iplerle tutturulmuş bir kızak kullanılarak, taş ocaklarından yüzde 20 veya daha dik olan yamaçlarda su mermeri bloklarını çekebiliyorlardı.” dedi.

Başka bir yerde bulunmadı!
Gourdon, “Bu tür bir sistem başka hiçbir yerde bulunmadı. Alet izlerinin incelenmesi ve Khufu’nun iki yazıtının varlığı, bizi bu sistemin en azından Khufu’nun saltanatı zamanlarına tarihlendiği sonucuna götürdü. Büyük Gize Piramidi’ni inşa ettiren de Khufu idi.

Büyük Piramit, üç firavunun her biri için inşa edilen üç Gize Piramidi’nin (Khufu, Khafre ve Menkaure) en büyüğüydü. Khufu, ilk inşa edildiği zaman 146 m boyuyla Mısır’da inşa edilen en büyük piramitti. Antik yazarlar tarafından dünyanın harikalarından biri olarak kabul ediliyordu.

Arkeologlar genel olarak bu piramidin işçilerinin, taş blokları hareket ettirmek için bir rampa sistemi kullandığını kabul ediyor ancak bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığı uzun zamandır devam eden bir gizem. Yeni yapılan keşif ise bu gizemin çözülmesine yardımcı olabilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kum izi 01 Kasım 2018 12:57 yıllardır piramit taşlarının su ile aşındığı söylenir halbuki bu taşların kum üzerinde sürterek taşınması sonucu bu izlerin oluştuğu en mantıklı olandır. hayvan gücü de kullanılarak kum üzerinde sürüklendiğini sanıyorum kum dan rampa yapmak o zamanlarda da çok kolay bir işti.

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