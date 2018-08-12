450 milyon liralık dev proje hızla ilerliyor

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim, ayrıca Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan en önemli ulaşım aksları içerisinde yer alıyor. 2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim’in tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı. Cumhuriyet tarihi boyunca tek kalemde Çorum'a yapılan en büyük yatırım olan ve 450 milyon liraya mal olacak projeyle bölgeye üç tünel yapılacak. Tünel çalışmalarının ardından bölgede ulaşım daha rahat ve konforlu hale gelecek ve Kırkdilim yolu, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Jeoloji Mühendisi Hüseyin Doğan, Kırkdilim projesinin toplam 6 tünelden oluştuğunu söyledi. Yan bağlantı yollarının olduğu gibi devam edeceğini açıklayan Doğan, eski yolun tünelin giriş ve çıkışlarındaki yollarla tekrar bağlanacağını ifade etti.

Tünel çalışmalarına başlandığını kaydeden Doğan, "Tünelin delme işlemine başlamış durumdayız. Gidiş geliş olmak üzere sağ ve sol tüplerimiz mevcut. İki tüpte de Laçin girişinden yaklaşık 17 metre bir ilerleme kat etmiş durumdayız. İlerlememiz tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda Çorum'a gidiş gelişi sağlayacak, trafiği önemli ölçüde rahatlatacak, emniyetli bir trafik akışı sağlayacak olan ve bizlerin tünel inşaatında daha rahat çalışabilmesi için 6 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğinde alt geçidin yapımını tamamlamaya çalışıyoruz. Yan yollarımızın şevlerini tamamlamış durumdayız. Yollarımızı tamamlayarak bağlayıp tünel çalışmamızı hızlandırarak ilerlememize devam edeceğiz" dedi.

  • Güncel 12 Ağustos 2018 09:22
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