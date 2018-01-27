450 bin TL değerinde Bitcoin server’ı çaldılar

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında bulunan iki bilgisayarın, sanal para 'bitcoin' sunucusu (server) olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bilgisayarlar bulunamazken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Akyazı ilçesinde geçen pazar günü, 2 kişi, bir gecede 3 kez girdikleri iş yerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı. İş yeri sahibi Yunus Emre Asan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade etti.



