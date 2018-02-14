45 yaşındaki aktör 19'luk sevgilisiyle tatilde görüntülendi

Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Bir süredir müzisyen Kelsi Taylor'la birlikte olan ünlü aktör plajdaki kalabalığa aldırmadan aşka geldi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.
İlişkilerini duyurdukları Hawaii'ye ikinci tatil için giden çiftin aşkı dolu dizgin sürüyor. elmaelma'nın haberine göre Magazin basınının 'aşk kuşu' diye nitelendirdiği çifte yakın arkadaşları da tatillerinde eşlik ediyor. İşte çiftin romantik anlarından objektiflere yansıyanlar...
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