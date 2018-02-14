45 yaşındaki aktör 19'luk sevgilisiyle tatilde görüntülendi

Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Bir süredir müzisyen Kelsi Taylor'la birlikte olan ünlü aktör plajdaki kalabalığa aldırmadan aşka geldi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.