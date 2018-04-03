45 dakikalık görüşme sonrası ilk açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 13.00'te TBMM'de ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme talebinin Başbakan Yıldırım'dan gittiği, ziyaretin nezaket amaçlı olduğu belirtildi.
Bahçeli, iki hafta önceki kurultayda yeniden genel başkan seçilmişti.
YILDIRIM: NEZAKET ZİYARETİ İÇİN GELDİM
Yıldırım görüşme sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Kongre sonrası nezaket ziyareti ve tebrik etmek amacıyla ziyarette bulundum. Başka bir konu başlığı konuşulmadı. Memlemet meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalarla ilgili güncel bilgileri kendisiyle paylaştık" dedi.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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