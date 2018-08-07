40'lık Emine Ün genç mankenlere taş çıkardı!

Eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen oyuncu, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi. Emine Ün’ün 40 yaşında olmasına rağmen mankenlere taş çıkartan fiziği dikkatlerden kaçmadı.

40'lık Emine Ün genç mankenlere taş çıkardı!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, güzel oyuncu Emine Ün, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel oyuncu Emine Ün, sevgilisi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru Kınay ile Bodrum tatiline son gaz devam ediyor. Çeşitli Ege sahillerinde kısa kısa tatil yapan oyuncu, yine Türkbükü'nde görüntülendi.

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40'lık Emine Ün genç mankenlere taş çıkardı!

Birkaç gündür Ege sahillerinde olan ve Marmaris, Bozburun gibi bölgelerde kısa kısa tatil yapan oyuncu, yine Türkbükü'ne geldi. Bir otelin iskelesinde görüntülenen Ün'ün yanında, Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru Kınay da vardı. Emine Ün ve Tolga Karataş, gün boyu iskelede oturdu ve sohbet etti.

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40'lık Emine Ün genç mankenlere taş çıkardı!

Bir ara kitap okumaya başlayan güzel oyuncu, yaklaşık 4 saat boyunca romanını elinden indirmedi.

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40'lık Emine Ün genç mankenlere taş çıkardı!

Duru Kınay'da denizin 100 metre açığına kurulu iskelede güneşlenerek, arkadaşları ile eğlendi.

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