400 gram doğdu ayağındaki o detay her şeyi değiştirdi

400 gram doğdu ayağındaki o detay her şeyi değiştirdi

Anne baba adayları bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesini arzu ederler. Ne yazık ki her bebek şanslı doğmayabiliyor. Her şey 15 Haziran 2017 tarihinde başladı. 48 yaşındaki Hintli Seeta hamileliğinin 28. haftasında doğum yapmak zorunda kaldı. Hamileliği süresince Seeta’nın tansiyonunun yüksek olması gerçekleşeceklerin sinyalini veriyordu. 28. haftasında kan akışının plasentaya ulaşmadığı farkedildi. Doktorlar riskli de olsa bebeği erken dünyaya getirme kararını aldılar.

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400 gram doğdu ayağındaki o detay her şeyi değiştirdi

Küçük kız doğduğunda ayağı babasının parmak izi büyüklüğündeydi. Minik bebek 400 gram ağırlığında ve 21 santimetre uzunluğundaydı. Yeni dünyaya gelen bir bebeğin ortalama ağırlığı 2.5 kilogram ve uzunluğu 50 santimetredir.

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400 gram doğdu ayağındaki o detay her şeyi değiştirdi

Dünyaya geldiğinde Manushi nefes almıyordu. Bunun nedeni ise bebeklerin akciğerlerinin hamileliğin 34. haftasında gelişmesi. Buna rağmen aile, kızlarının hayatta kalacağı düşüncesinden hiç vazgeçmedi. Organları henüz gelişmemişti ve cildi gazete kadar hassastı. Doktor Sunil Janged, El Pais’e “Bebek doğduğnda ne düşüneceğimizi bilemedik. Bu boyuttaki bir bebeği hayata döndürmek kolay değil. Yedi hafta sonra Manushi ancak emzirildi. Sonra da kendi kendine nefes almaya başladı. Beyni ve gözleri hızla gelişmeye başladı. Hastanede kaldığı süre boyunca birçok kez kan nakli yapıldı” dedi.

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400 gram doğdu ayağındaki o detay her şeyi değiştirdi

Manushi, Hindistan’da herkesin sahip çıktığı bir minik haline geldi. Doktor, “Bebeğin hayatını kurtarmak için elimizden gelen ne varsa yaptık ve onu korumamız altına aldık” dedi. Rajasthan eyaletinde yeni doğan kız bebeklerin, cinsiyetlerinden dolayı hala öldürüldüğü biliniyor. Manushi’nin haberi bütün dünyaya hızla yayıldı. Hindustan Times’dan aktarılanlara göre kızın yaşayacağı net olarak 15 Ocak 2018 tarihinde görülmüş. Şimdilerde 7 aylık olan bebek 2.4 kiloymuş.

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