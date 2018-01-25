400 gram doğdu ayağındaki o detay her şeyi değiştirdi

Dünyaya geldiğinde Manushi nefes almıyordu. Bunun nedeni ise bebeklerin akciğerlerinin hamileliğin 34. haftasında gelişmesi. Buna rağmen aile, kızlarının hayatta kalacağı düşüncesinden hiç vazgeçmedi. Organları henüz gelişmemişti ve cildi gazete kadar hassastı. Doktor Sunil Janged, El Pais’e “Bebek doğduğnda ne düşüneceğimizi bilemedik. Bu boyuttaki bir bebeği hayata döndürmek kolay değil. Yedi hafta sonra Manushi ancak emzirildi. Sonra da kendi kendine nefes almaya başladı. Beyni ve gözleri hızla gelişmeye başladı. Hastanede kaldığı süre boyunca birçok kez kan nakli yapıldı” dedi.



