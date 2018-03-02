400 Afrinli Kürt Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı

Özgür Suriye Ordusu’nun Azez’in ‘Hür’ beldesindeki kampında eğitimlerini tamamlayan El Hamza Tugayının 600 kişilik özel kuvvetler bölüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı.
400'Ü AFRİN'Lİ KÜRT: Hamza Tugayı Twitter’daki hesabında attığı bir mesajda, eğitimlerini tamamlayan özel kuvvetlerden 600 kişilik bir bölüğün bugün Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını bildirdi. Açıklamada, 600 kişilik özel kuvvetler bölüğünde bulunan yaklaşık 400 kişinin Afrinli Kürtler olduğuna dikkat çekildi.
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