40 yıldır mağarada yaşıyor: Doğum günü sürprizi!

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz ilk kez doğum gününü kutladı. Köy sakinleri ve muhtarın sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılaşan İskender Gündüz’ün karlı havada yalın ayak dolaştığı görüldü.

40 yıldır mağarada yaşıyor: Doğum günü sürprizi!

Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen İskender Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi. Muhtar ve köylülerin kar altında kalan mağarada hayatını sürdüren Gündüz'e hazırladığı sürpriz doğum günü ilginçlikleri de beraberinde getirdi. Doğum günü pastasını üfleyen Bigadiçli İskender Gündüz, kendisine yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yaşadığı mağarada doğum günü kutlayan Gündüz, Türkiye'nin kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini de İHA muhabirlerinden öğrendi.

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40 yıldır mağarada yaşıyor: Doğum günü sürprizi!

İskender Gündüz, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini Amerika Birleşik Devletlerindeki başkanlık sistemiyle karşılaştırdı. Gündüz, “Benim bildiğimde Recep Tayyip Erdoğan idi başbakan. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu öyle mi? Değişti yani. Başbakan kim oldu? Amerika’daki gibi başkanlık sistemi mi var? Amerika’da Federal Cumhuriyet vardı. Amerika ile durum aynı olur mu?” diye konuştu.

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40 yıldır mağarada yaşıyor: Doğum günü sürprizi!

Kendisinin doğum gününü kutlayan Mecidiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoruk ile köy sakini Halil Burunsuzoğlu’na teşekkür eden İskender Gündüz, doğumunun kar yağışında olduğunu söyledi. Gündüz, doğum günüyle alakalı olarak, “Ben doğalı 70 yıl oldu yahu. Yaşım 70’i geçer. 1945 yılında doğdum. Yaş gününü daha yeni kutlayacağız. Şehir usulü yaş gününü nereden bileyim ben? Deli adamım ben. Doğum günü için 70 yıl evvel doğmuşum hamd olsun, nasip bu. Doğum fabrikasından çıkmış gelmişim buraya, kolay mı bu. Fabrika bu” diye konuştu.

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40 yıldır mağarada yaşıyor: Doğum günü sürprizi!

Yerleşim yerine geri dönmek istemediğini bir kez daha tekrarlayan İskender Gündüz, “Geriye dönmek yok. Bende dünya malı mı var yahu. Bende hiçbir şey yok, ben ölü adamım yahu. Ben mezardayım. Geri dönecek bir şey yok bende. Askerin geri dönüşü yok, hücum geçmiş bir kere. Çoluk çocuk hepsi cephede” dedi.

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