40 yıldır bu anı bekliyordu! Seray Sever sonunda evleniyor

Seray Sever uzun süredir birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Eray Sünbül ile bugün nikah masasına oturacak. Uzun süredir ekranlardan uzak sade bir hayat yaşayan Sever geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda 40 yıldır bu aşkı beklediğini ifade etmişti.

Seray Sever için dün akşam isteme töreni yapıldı. 4 yıldır birlikte olduğu Eray Sünbül ile bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak olan Seray Sever isteme töreninden çiçeğini Instagram hikayesinde paylaştı. Yüzüklerin takılmasının ardından da Eray Sünbül'le ellerini gösteren bir kareyi de sayfasına yükledi. Seray Sever paylaşımlarının altına "Aşk" notunu düştü. Seray Sever geçtiğimiz yıl Posta'ya verdiği bir röportajda bu aşkı 40 yıldır beklediğini söylemişti. İşte o röportajdan satırbaşları... Twitter

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Bu duyguları ilk defa mı yaşıyorsun? Bu aşkı 40 yıldır bekliyordum. İlk defa birini bu kadar sahiplendiğimi, sahiplenildiğimi ve koşulsuz sevgiyi hissediyorum.



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Yaş farkınız ne kadar?: Ben 10 yaş büyüğüm. Eray 34 yaşında ama o daha ağır. Ben hiperaktifim. Beslenmeme, spora çok dikkat ederim. Makyajla yatmam, meditasyon yaparım. Huzurun olduğu yerde beden kendini yaşlandırmıyor.







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