  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

40 Türk Yunanistan’da mahsur kaldı

40 Türk Yunanistan’da mahsur kaldı

Ege'de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edilince 40 Türk Yunan adalarında mahsur kaldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-03-2018 22:04 - Güncelleme: 06-03-2018 00:52

Ege'te etkisini giderek artıran fırtına bu kez kıyıları da vurdu. Bodrum ilçesi başta olmak üzere tüm Ege'de hissedilen fırtına, Yunanistan’ın İstanköy adasında feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu.

Denizde 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle sabah Yunan adalarına giden feribotlar geri dönüş sağlayamadı. Yunanistan’ın İstanköy adası başta olmak üzere Rodos, Mikonos, Kalimnos’da mahsur kalan yaklaşık 40 Türk vatandaşının yarın sabah Bodrum’a dönecekleri öğrenildi.

Günübirlik tatil için İstanköy adasına giden Göztepe Bodrum Futbol Akademisi bölge sorumlusu Emrah Çatak, hava muhalefeti nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini ve adada mahsur kaldıklarını ifade etti. Havalimanlarının da kapalı olduğunu belirten Çatak, yarın ilk seferle Bodrum'a döneceklerini söyledi. Çatak, feribot firmasının ise hiçbir şekilde masraflarını karşılamadığını açıkladı.

Bodrum’da gün içinde hafif şiddette esen rüzgar akşam saatlerine doğru hızını artırdı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yarımada’nın güney sahillerini büyük dalgalar vurdu. Sahil kenarlarında hizmet veren işletmelerin çalışanları da işletmelerin dalgalardan zarar görmemesi için çeşitli tedbirler aldı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 40 Türk Yunanistan’da mahsur kaldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Vatandaş 05 Mart 2018 23:51 Sığınma talebinde bulunmuş olmasınlar

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro