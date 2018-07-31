40 kiloluk kadın 23 dakikada 255 çöp şiş yedi!

Yalnızca 40 kilo olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz Antalya'da bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada tam tamına 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Ceren Yılmaz Antalya'da bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyerek herkesi şoke etti. Yarışma öncesinden sadece 40 kilo olan Yılmaz yarışma sonunda 47 kiloya ulaştı. Yılmaz ayrıca 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

​Antalya'da et restoranı sahibi İlyas Demir (28), işletmeye ilgiyi artırmak için yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5 bin 500 TL değerinde bir cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir, beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı. Demir, erkeklerden gelen talep üzerine aynı hediyeleri 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için de vereceğini duyurdu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

40 KG'LIK CEREN 4 KİLO ET YEDİ: Üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz da yarışmaya katılmak için restorana geldi. Minyon yapısı nedeniyle 200 çöp şiş yiyemeyeceği düşünülen Yılmaz, tartıya çıkarılarak kilosuna bakıldı. 40 kilogram gelen Yılmaz'ın hiç şansı olmadığını düşünen restoran sahibi İlyas Demir, "200 şişi yersen sana 4 ay değil, 5 ay boyunca ücretsiz yeme hakkı vereceğim" dedi. Ardından çöp şişler Yılmaz'a ikram edildi. 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyen ve çay içen Ceren Yılmaz, hediyelerin sahibi oldu. 4 kilogramlık kuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyen Ceren, tartıya çıktığında 47 kilogram olduğunu gördü. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6