40 ilden 400 kişi bu yöntemle dolandırıldı

Mersin ve Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ağır hasar kaydı bulunan çok sayıda aracı hasarsız gibi göstererek internet üzerinden satıp 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Adana'da ikamet eden bazı şüphelilerin ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internetten satış yaptığını belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

4 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in Silifke ilçesi ile Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 22 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, bir zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 52 sim kart, bir ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

EKSPERTİZ SERVİSİNİ AYARLAMIŞLAR

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede ise şüphelilerin, piyasa değerinin 10-20 bin lira aşağısında aldıkları ağır hasar kayıtlı araçları çeşitli alışveriş siteleri üzerinden açtıkları farklı hesaplarla hasarsız gibi göstererek satışa çıkardıklarını tespit etti.

HER ALICI İÇİN FARKLI GSM HATTI

Zanlıların her bir alıcı için farklı bir GSM hattı kullandığı, hattın da satış sonrası kapatıldığı belirlendi.

HASARSIZ OTOLARIN ŞASİ NUMARALARI VERİLMİŞ

Müşterilere gerçekten hasarsız olan benzer marka, model ve renkteki araçların şasi numarası bilgisini veren zanlıların, anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenlenmesini sağlayıp müşterilerin güvenini kazandıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin bu yöntemle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırıp yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Bu arada operasyonun ardından çok sayıda mağdur vatandaş da Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Mağdurlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç alacak olanları uyararak, araçları mutlaka iyi araştırıp almaları tavsiyesinde bulundu.