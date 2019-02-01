40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul’da olmak üzere 40 ilde 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.