40 gün önce sevgilisi ölmüştü! Parti verdi dansöz oynattı

Arda Öziri'nin ardından 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Öziri ile birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Örnek, altına şu notu düşmüştü: "Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...#ardaöziri"