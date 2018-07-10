40 gün önce sevgilisi ölmüştü! Parti verdi dansöz oynattı

27 Mayıs’ta hayatını kaybeden Arda Öziri unutuldu. Oyuncunun sevgilisi Vildan Örnek, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Eski sevgilinin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi, yakın dostları Cengiz Çolak'ın tepkisini çekti.

40 gün önce sevgilisi ölmüştü! Parti verdi dansöz oynattı

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Göktuğ’ rolünü oynayan Arda Öziri (40), geçtiğimiz pazar günü arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00’te motosikletiyle yola çıkmıştı. Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü sapağında 03.30'da kaza yapan Arda Öziri kurtarılamamıştı.

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40 gün önce sevgilisi ölmüştü! Parti verdi dansöz oynattı

Arda Öziri'nin ardından 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Öziri ile birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Örnek, altına şu notu düşmüştü: "Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...#ardaöziri"

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40 gün önce sevgilisi ölmüştü! Parti verdi dansöz oynattı

Vildan Örnek, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Eski sevgilinin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi, Cengiz Çolak'ın tepkisini çekti. Öziri’nin 40’ının bitmesinin hemen ardından Örnek’in arkadaşlarıyla dansözlü organizasyon yapması dikkat çekti.

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40 gün önce sevgilisi ölmüştü! Parti verdi dansöz oynattı

Parti fotoğraflarını sayfasında paylaşan Çolak, altına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafta gördükleriniz Arda'nın kız arkadaşı ve en yakın gördüğü dostları... Ben bu adamın kırkının duasını dün yapmışken, maalesef sevgilisi çalgılı doğum gününü kutluyor. Vildancığım! her sene doğum günün oluyor, bari biraz daha sade yapsaydın. Olan gerçekten ölene oluyormuş. Hepinize yazıklar olsun. Hepinizi siliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ömrünüz uzun olur"

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