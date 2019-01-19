-40 derece soğukta 4 yıl boyunca akılalmaz işkence!

Diesel ismindeki köpeğin başına gelenler hayvanseverleri ayağa kaldırdı. 4 yıl boyunca -40 derece soğukta bekletilen hayvanın son hali bakın nasıl.

-40 derece soğukta 4 yıl boyunca akılalmaz işkence!

Köpeklerin, insanların en sadık dostları olduğundan kimsenin şüphesi yok. Bazıları köpekleri koruma amaçlı beslerken bazıları da ailenin yeni bir çocuğu olarak görür. Hayvanları koruma amaçlı kullananlar ise, sevimli dostlarımıza kötü davranabiliyorlar. Dört yıl boyunca yaz kış fark etmeksizin sahibi tarafından ağaca bağlı tutulan Diesel ismindeki köpeğin başına gelenler ise bu olumsuz hareketlere bir örnek!

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-40 derece soğukta 4 yıl boyunca akılalmaz işkence!

Sahipleri, Diesel'in büyük ırk olmasından dolayı ona evde bakmak istemedi. Bunun yerine bahçede ağaca bağlamayı tercih ettiler!

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-40 derece soğukta 4 yıl boyunca akılalmaz işkence!

Diesel, hem soğukta üşüdü hem de başka hayvanların saldırısına uğradı.

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-40 derece soğukta 4 yıl boyunca akılalmaz işkence!

Diesel’in başına gelenler hayvanseverleri öfkelendirdi. Dört yıl boyunca havanın -40’ın altına indiği bir bölgede ağaca bağlı halde tutuldu.

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