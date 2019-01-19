-40 derece soğukta 4 yıl boyunca akılalmaz işkence!

Köpeklerin, insanların en sadık dostları olduğundan kimsenin şüphesi yok. Bazıları köpekleri koruma amaçlı beslerken bazıları da ailenin yeni bir çocuğu olarak görür. Hayvanları koruma amaçlı kullananlar ise, sevimli dostlarımıza kötü davranabiliyorlar. Dört yıl boyunca yaz kış fark etmeksizin sahibi tarafından ağaca bağlı tutulan Diesel ismindeki köpeğin başına gelenler ise bu olumsuz hareketlere bir örnek!



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