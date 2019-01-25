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4 yeni fakülte kuruldu 3 yüksekokul kapatıldı

4 yeni fakülte kuruldu 3 yüksekokul kapatıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi bünyesinde 4 yeni fakülte kuruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki 3 yüksek okul kapatıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 08:43 - Güncelleme: 25-01-2019 08:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

Bu arada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı, Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bağımsız Yorumcu 25 Ocak 2019 09:04 Yükseköğretim acemilerin yap-boz tahtası olmuş.

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